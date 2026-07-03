https://ur.abna24.com/xkCcc3 جولائی 2026 - 17:56 News ID 1834814 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو |بھارتی رہنماؤں نے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراجِ عقیدت پیش کیا 3 جولائی 2026 - 17:56 News ID: 1834814 مآخذ: ابنا دانلوڈ 2 MB متعلقہ خبریں۔ پاکستانی وزیرِ اعظم شہید رہبر انقلاب کی نمازِ جنازہ میں شرکت کیلئے کل ایران روانہ ہوں گے: ترجمان دفتر خارجہ تہران اور نئی دہلی کے تعلقات میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں:ایرانی صدر آبی معاہدے میں کسی بھی یکطرفہ تبدیلی کو جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا: اسلام آباد کا نئی دہلی کو سخت انتباہ بھارت میں محرم جلوس کے دوران رام لیلا گراؤنڈ میں فاقہ شکنی پر تنازع، انتظامیہ کی بروقت مداخلت سے صورتحال قابو میں بھارت نے کراچی حملے میں ملوث ہونے کے پاکستانی الزامات مسترد کر دیے تصویری خبر|| کشمیر کے ضلع پونچھ میں انجمن جعفریہ سرنکوٹ مہنڈر کی جانب سے ۹ محرم الحرام کو عظیم الشان جلوس عزا کا انعقاد کیا گیا ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں مصطفی قادری مسجد کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا گجرات کے اسپتال میں مسلم مریض کو "دہشت گرد" کہنے کا الزام، سوشل میڈیا پر شدید ردِعمل کربلا آزادی اور حریّت کا استعارہ ہے: مولانا کلب جواد نقوی
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