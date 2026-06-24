کربلا کے نواحی صحرائی علاقوں میں حشد الشعبی کا سکیورٹی آپریشن

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراقی رضاکار فورس حشد الشعبی نے صوبہ Karbala Governorate کے اطراف صحرائی علاقوں میں دہشت گرد عناصر کے خلاف وسیع پیمانے پر سکیورٹی آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔
عراقی صوبے Al Anbar Governorate کے ایک سکیورٹی ذریعے کے مطابق حشد الشعبی نے الانبار کے صحرائی علاقوں سے کربلا کی سرحدوں تک دہشت گرد تنظیم Islamic State کے باقی ماندہ عناصر کی تلاش اور تعاقب کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ کارروائی الانبار اور کربلا آپریشنز کمانڈز کے ساتھ مکمل رابطے اور تعاون کے تحت انجام دی جا رہی ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں کے ممکنہ ٹھکانوں، اسلحہ کے خفیہ ذخائر اور نقل و حرکت کے راستوں کو ختم کرنا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بعض ہدفی علاقے دشوار گزار اور پیچیدہ جغرافیائی نوعیت کے حامل ہیں، جس کے باعث وہاں خصوصی حفاظتی اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں۔
سکیورٹی ذریعے کے مطابق حشد الشعبی کی فورسز نے متعدد خفیہ سرنگیں، مورچے اور دفاعی پناہ گاہیں تباہ کر دی ہیں، جنہیں داعش نے ماضی میں ان علاقوں پر قبضے کے دوران تعمیر کیا تھا۔
آپریشن کے دوران مغربی الرمادی میں ایک پیشگی کارروائی کے نتیجے میں داعش سے منسلک عناصر کا ایک اسلحہ اور دھماکا خیز مواد کا ذخیرہ بھی دریافت کیا گیا ہے۔
عراقی حکام کے مطابق اس آپریشن کا بنیادی مقصد صحرائی علاقوں کو مکمل طور پر دہشت گردوں سے پاک کرنا اور مستقل و متحرک سکیورٹی چوکیوں کے ذریعے مستقبل میں کسی بھی سکیورٹی دراندازی کو روکنا ہے۔
آپ کا تبصرہ