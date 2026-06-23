​محرم الحرام حق و باطل کے معرکے میں استقامت، صبر، قربانی اور حق گوئی کا عملی درس دیتا ہے، علامہ علی رضا رضوی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،خادمینِ ابوالفضل العباسؑ کے زیرِ اہتمام امام بارگاہ سامرہ، نیو رضویہ سوسائٹی اسکیم 33 میں عشرۂ محرم الحرام کے سلسلے میں مجالسِ عزا کا انعقاد کیا جارہا ہے، جس سے لندن سے تشریف لانے والے معروف عالمِ دین علامہ سید علی رضا رضوی خطاب کررہے ہیں۔ اپنے خطاب میں علامہ سید علی رضا رضوی نے واقعۂ کربلا کی تعلیمات، سیرتِ حضرت امام حسینؑ اور اہلِ بیتِ اطہارؑ کی عظیم قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ محرم الحرام حق و باطل کے معرکے میں استقامت، صبر، قربانی اور حق گوئی کا عملی درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسینؑ کی سیرت انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے اور ہر دور میں ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد کا حوصلہ فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے عزاداروں پر زور دیا کہ وہ سیرتِ امام حسینؑ اور اہلِ بیتِ اطہارؑ کی تعلیمات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنائیں اور معاشرے میں عدل، اخوت اور انسانیت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مجالسِ عزا میں نیو رضویہ سوسائٹی سمیت کراچی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عزاداروں اور عاشقانِ اہلِ بیتؑ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجلس کے اختتام پر ملکِ پاکستان کی سلامتی، امتِ مسلمہ کے اتحاد، عالمِ اسلام میں امن و استحکام اور مظلوم مسلمانوں کی نصرت کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
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