پاکستانی وزیرِ اعظم کی آئندہ مذاکراتی دور کی میزبانی کی پیشکش

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور امید ہے کہ جلد ہی آئندہ مذاکراتی دور کی میزبانی بھی کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ مذاکرات نے مختلف فریقوں کے درمیان تبادلۂ خیال اور امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کا اہم موقع فراہم کیا، جس کا مقصد خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانا ہے۔
شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں استحکام اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا حامی رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی گفتگو کا بھی ذکر کیا۔
وزیرِ اعظم کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
