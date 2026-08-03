امریکی میڈیا کا دعویٰ: ایران کے ساتھ جنگ میں 653 امریکی فوجی زخمی، الشعیبہ بندرگاہ پر حملہ سب سے مہلک ثابت ہوا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ویب سائٹ "دی وار ہارس" نے اپنی تازہ رپورٹ میں ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکی فوج کو ہونے والے جانی نقصانات کی نئی تفصیلات جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس دوران 653 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔
رپورٹ کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 64 اعلیٰ فوجی افسران بھی شامل ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لڑائی کے دوران امریکی فوج کی اعلیٰ کمان بھی حملوں سے محفوظ نہیں رہی۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زخمی اہلکار مختلف عسکری شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں 64 اہلکار بحریہ، 51 فضائیہ اور 19 میرینز شامل ہیں۔
دی وار ہارس کے مطابق، جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 170 امریکی فوجی سر پر چوٹیں لگنے کے باعث متاثر ہوئے ہیں، جسے رپورٹ میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملوں کی شدت کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔
رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ الشعیبہ بندرگاہ پر ہونے والا حملہ اس جنگ کے دوران امریکی فوج پر سب سے مہلک حملہ ثابت ہوا، جہاں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق، یہ اس پوری جنگ کے دوران کسی ایک حملے میں امریکی افواج کی سب سے زیادہ ہلاکتوں کا واقعہ ہے۔
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