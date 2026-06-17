سوئٹزرلینڈ: ایران اور امریکہ کے درمیان یادداشتِ تفاہم کی تقریب میں پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی شریک ہوں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یادداشتِ تفاہم (Memorandum of Understanding) پر دستخط کی تقریب میں پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی موجود ہوں گے۔
سوئس حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تقریب میں امریکہ، ایران، قطر اور پاکستان کے نمائندے شرکت کریں گے اور یادداشتِ تفاہم پر دستخط کے عمل کا مشاہدہ کریں گے۔
بیان کے مطابق تقریب کے مقام کی سکیورٹی کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور دو ہزار سے زائد سکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔
سوئس حکام نے مزید بتایا کہ تقریب کے دوران سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ علاقے میں نو فلائی زون (پروازوں پر عارضی پابندی) بھی نافذ کیا جائے گا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔
سوئس حکومت کی جانب سے جاری بیان میں تقریب کے مقام اور دیگر تفصیلات کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم اس اعلان سے واضح ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اس اہم سفارتی پیش رفت میں پاکستان اور قطر بھی بطور علاقائی شراکت دار موجود ہوں گے۔
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