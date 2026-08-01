اہل بیت (ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی (ابنا) امام مجاہد ثقافتی مجموعے کے تعاون سے پہلی بین الاقوامی میڈیا مہم "إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ" کا انعقاد

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ابنا نیوز ایجنسی اور امام مجاہد ثقافتی مجموعے کے تعاون سے پہلی بین الاقوامی میڈیا مہم "إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ" منعقد کر رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے زائرینِ اربعین کی جانب سے ولایت اور حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت سے اظہارِ محبت، عقیدت اور وفاداری کے مظاہر کو محفوظ اور دستاویزی شکل دینا ہے۔ اس سلسلے میں تمام زائرین، صحافیوں، میڈیا کارکنوں، فوٹوگرافرز اور ڈاکیومنٹری سازوں کو اپنی تخلیقات مہم کے سیکریٹریٹ کو ارسال کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
اہل بیت (ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی (ابنا): میڈیا مہم "إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ" کے سیکریٹریٹ نے اپنے پہلے باضابطہ اعلان کے ذریعے مہم کی تفصیلات، شرکت کی شرائط اور آثار بھیجنے کا طریقہ کار جاری کر دیا ہے۔
یہ مہم اس مقصد کے تحت منعقد کی جا رہی ہے کہ مختلف ممالک اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے زائرینِ امام حسینؑ کے ولایت اور حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت سے گہرے تعلق، محبت، عقیدت اور وفاداری کے مظاہر کو خبروں، تصاویر اور دستاویزی مواد کی صورت میں محفوظ کیا جائے تاکہ یہ مناظر عالمی میڈیا میں اربعین کی دائمی روایت کا حصہ بن سکیں۔
اس مہم کا پہلا ایڈیشن موسمِ اربعین 2026 کے دوران منعقد ہوگا اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد مقررہ فارمیٹس میں اپنے آثار ارسال کر سکیں گے۔
آثار کے فارمیٹس
پہلی میڈیا مہم "إِنَّا عَلَى الْعَهْدِ" میں آثار دو بنیادی شعبوں میں قبول کیے جائیں گے:
فوٹوگرافی
سنگل فوٹو
فوٹو سیریز
تصویری رپورٹ
دیگر متعلقہ بصری آثار
ویڈیو
انٹرویو
عوامی رپورٹ
غیر ایرانی زائرین کی جانب سے حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای سے محبت، عقیدت اور معرفت کے اظہار کی دستاویزی ریکارڈنگ
میڈیا بیانیے
منتخب آثار کی اشاعت اور اعزازات
مہم کے سیکریٹریٹ کے مطابق، منتخب آثار جانچ اور فیصلہ کے بعد ان کے تخلیق کاروں کے نام کے ساتھ اہل بیت (ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی (ابنا) پر شائع کیے جائیں گے۔ ہر شعبے کے منتخب افراد کو یادگاری شیلڈ کے ساتھ قیمتی نقد انعامات بھی دیے جائیں گے۔
جیوری
مہم کے آثار کا جائزہ عراق، بحرین، ترکی اور ایران کے ممتاز میڈیا ماہرین اور اساتذہ پر مشتمل جیوری لے گی، جو پیشہ ورانہ معیار کے مطابق آثار کا انتخاب کرے گی۔
انعامات
فوٹوگرافی
پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو بالترتیب 20، 15 اور 10 ملین تومان نقد انعام اور یادگاری شیلڈ دی جائے گی۔
ویڈیو
پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو بالترتیب 20، 15 اور 10 ملین تومان نقد انعام اور یادگاری شیلڈ دی جائے گی۔
آثار بھیجنے کی آخری تاریخ
دلچسپی رکھنے والے افراد 22 ستمبر 2026 تک اپنا مواد @ahlalbayt24 پر ٹیلیگرام، ایتا اور بَلہ کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔
مہم سے متعلق خبریں، اعلانات اور مزید معلومات اہل بیت (ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی (ابنا) کے سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی جاری کی جائیں گی۔
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