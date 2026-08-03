اسرائیلی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی؛ مزید 23 فلسطینی شہید، غزہ میں شہداء کی تعداد 73 ہزار سے تجاوز کر گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی رژیم کی فوج نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے 298ویں روز بھی مختلف علاقوں پر فضائی اور توپ خانے سے حملے جاری رکھے، جن کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوگئے۔
غزہ شہر میں شرعی عدالت کے قریب ایک گاڑی پر فضائی حملے میں چار فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ محلہ الرمال کی شارع الثورہ پر ایک اور حملے میں تین فلسطینی شہید اور چھ افراد زخمی ہوگئے۔
وسطی غزہ میں دیر البلح کے داخلی راستے پر ایک گاڑی کو نشانہ بنانے سے دو فلسطینی بھائی شہید ہوگئے۔ شمالی غزہ کے جبالیا کیمپ میں "الیمن السعید" اسپتال کے اطراف حملے میں محمد ہانی حسین شہید ہوگئے، جو اپنے والد اور تین بھائیوں کے بعد اسی خاندان کے شہداء میں شامل ہوئے۔
طبی ذرائع کے مطابق، دو مزید فلسطینی پہلے سے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوگئے۔
غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق، 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب تک ایک ہزار 230 فلسطینی شہید اور چار ہزار 76 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں سے 804 شہداء کی لاشیں بھی نکال کر منتقل کی گئی ہیں۔
وزارتِ صحت نے مزید بتایا کہ تازہ شہادتوں کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں مجموعی طور پر 73 ہزار 356 فلسطینی شہید اور 174 ہزار 185 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔
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