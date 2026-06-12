عمان کے قریب آئل ٹینکر پر امریکی حملے میں 3 ہندوستانی ملاح ہلاک

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پلاؤ کے جھنڈے والے تجارتی جہاز سٹیبیلو پر سوار تین ہندوستانی ملاح، جن کی ابتدائی طور پر عمان کے ساحل پر امریکی فوجی حملے کے بعد لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، اب ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مرکزی جہاز رانی کے وزیر سربانند سونووال نے جمعرات کو اس کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ جاں بحق عملے کے ارکان کی میتیں ان کی آخری رسومات کے لیے واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں سونووال نے کہا، "افسوس کی بات ہے کہ ابتدائی طور پر لاپتہ ہونے والے تین ہندوستانی ملاحوں کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ان کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں اور ان کی شناخت کر لی گئی ہے۔"
آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ابتدائی معلومات کے مطابق کشتی سے 21 ہندوستانی ملاحوں کو بچا لیا گیا جب کہ تین ملاح ڈیک کیڈٹ آدتیہ شرما، انجن فٹر شیوانند چورسیا اور چیف انجینئر پرملا سریش لاپتہ ہیں۔
مرکزی وزیر نے پلاؤ کے جھنڈے والے جہاز سیٹبیلو پر ہونے والے المناک واقعہ کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ حکومت اس مشکل وقت میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت اس مشکل وقت میں غمزدہ لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور خاندانوں کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا میں نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ بچائے گئے عملے کے ارکان کی لاشوں کو ان کی آخری رسومات کے لیے وطن واپس لانے کا عمل تیز کیا جائے۔
خلیج عمان میں جب امریکی فوج نے اس آئل ٹینکر پر حملہ کیا تو اس میں عملے کے کل 28 ارکان سوار تھے جن میں 24 ہندوستانی اور چار غیر ملکی شہری تھے جن میں دو پاکستانی، ایک یوکرائنی اور ایک روسی شامل تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاز نے ایران سے تیل لے جانے کی کوشش کرکے ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی تھی۔
ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پلاؤ کے جھنڈے والے تجارتی بحری جہاز سیٹبیلو کو اس وقت ناکارہ بنا دیا جب وہ خلیج عمان میں منتقل ہو رہا تھا۔ عملے کے بار بار امریکی فوجی ہدایات کی تعمیل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد ایک امریکی طیارے نے جہاز کے انجن روم میں عین مطابق گولہ بارود فائر کیا۔
بدھ کو بھارت نے امریکی سفارت کار کو طلب کر کے تجارتی جہاز پر امریکی افواج کے حملے پر شدید احتجاج کیا۔ بدھ کو ایک بیان میں، وزارت خارجہ نے حملے کی مذمت کی۔
اس میں کہا گیا ہم آج صبح عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز سیٹبیلو پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ جہاز میں سوار 24 ہندوستانی عملے کے ارکان میں سے اب تک 21 ہندوستانیوں کو بچا لیا گیا ہے، اور تین لاپتہ بتائے گئے ہیں۔
یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے۔ ایران کی جانب سے شمالی اسرائیل پر میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے مغربی اور وسطی ایران میں فضائی حملے کیے تھے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور سفارت کاری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے خطے میں جاری تنازعات کا نتیجہ ہیں۔ جیسوال نے کہا کہ جب تجارتی جہاز سیٹبیلو پر حملہ ہوا تو ہم نے امریکی فریق کے ساتھ سخت احتجاج درج کرایا۔
ہم نے امریکی سفارت کار کو طلب کیا اور حملوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ اپنا شدید احتجاج بھی درج کرایا۔ ہم نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری سمندری برادری کی فلاح و بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ کہ یہ حملے بند ہونے چاہئیں۔
ہم نے مزید کہا کہ اس تنازعے کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری ہی واحد راستہ ہے اور یہ کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز تک بلا روک ٹوک رسائی اور نقل و حرکت ہونی چاہیے۔ لہٰذا، ہم نے ان تمام مسائل پر اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جان، بھلائی اور حفاظت کتنی اہم ہے۔
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