بھارت نے ایک بار پھر امریکی ناظم الامور کو طلب کر لیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت نے خلیجِ عمان میں بھارتی ملاحوں کو لے جانے والے بحری جہازوں پر امریکی کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کے ناظم الامور کو وزارتِ خارجہ طلب کر لیا۔
بھارتی وزارتِ خارجہ نے جمعہ کے روز جاری ایک بیان میں کہا کہ امریکی ناظم الامور جیسن میکس کو طلب کرکے غیر فوجی جہازوں کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال پر اپنی گہری تشویش سے آگاہ کیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ ایسے اقدامات ناقابلِ قبول ہیں اور ایک حساس خطے میں بین الاقوامی بحری تجارت کی سلامتی، تحفظ اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب عالمی حالات پہلے ہی کشیدہ ہیں۔
یاد رہے کہ امریکہ نے بدھ کے روز عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں جہاز پر موجود تین بھارتی عملے کے ارکان لاپتہ ہو گئے تھے۔
اس واقعے کے فوراً بعد بھارت نے نئی دہلی میں تعینات امریکی ناظم الامور کو طلب کرکے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔
دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیجِ عمان سے گزرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا تھا۔
بھارت کی جانب سے مسلسل احتجاج اس واقعے پر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔
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