امریکی وزیر خارجہ کا بھارت دورہ، مارکو روبیو کولکاتہ پہنچ گئے، دہلی میں پی ایم مودی سے کریں گے ملاقات

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ،اطلاعات کے مطابق ایک امریکی وزیر خارجہ نے آخری بار تقریباً 14 سال قبل مغربی بنگال کا دورہ کیا تھا۔ اس طرح مارکو روبیو کی آمد اس 14 سالہ وقفے کو ختم کر رہی ہے۔ یہ دورہ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی حکومت کے قیام کے بعد مغربی بنگال میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی کے چند ہفتوں بعد ہوا ہے۔
ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں کہا گیا کہ سکریٹری مارکو روبیو کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کا پہلا ہندوستان کا دورہ ہے۔ "آج بعد میں، ہم نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ آنے والے دنوں میں، ہم تجارت، ٹیکنالوجی، دفاع، کؤاڈ، اور کئی دیگر معاملات سمیت مختلف شعبوں میں بات چیت اور تعاون کو آگے بڑھائیں گے روبیو مئی 2012 میں ہلیری کلنٹن کے دورے کے بعد کولکاتہ کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ بن گئے ہیں۔
اگرچہ امریکی محکمہ خارجہ نے ابھی تک سرکاری طور پر روبیو کے کولکاتہ کے دورے کے بارے میں تفصیلی سفر نامہ جاری نہیں کیا ہے، لیکن امریکی قونصل خانے کے ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مدر ہاؤس کا دورہ کر سکتے ہیں جو کہ مشنریز آف چیریٹی کا ہیڈکوارٹر ہے جو وسطی کولکاتہ میں واقع ہے۔ روبیو کا دورہ بھارت 23 مئی سے 26 مئی تک آگرہ، جے پور اور نئی دہلی میں جاری رہے گا۔ سفارتی طور پر، یہ دورہ انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ توانائی سے متعلق ان کی طے شدہ بات چیت اور کواڈ ممالک کے وزراء کے ساتھ ان کی آئندہ ملاقاتوں کی روشنی میں۔
اپنے ہندوستان دورے پر جانے سے پہلے، روبیو نے میامی میں صحافیوں کو بتایا کہ ہندوستان جتنا چاہے تیل خریدنے کے لیے آزاد ہے۔ "ہم اس کی فراہمی کے لیے تیار ہیں،" انہوں نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا، "مجھے یقین ہے کہ ہم اس وقت امریکی تیل کی پیداوار اور برآمدات کے حوالے سے تاریخی سطح پر ہیں۔" دریں اثنا، آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے نتیجے میں توانائی کی بلند قیمتوں کے ہندوستان پر پڑنے والے اثرات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں، روبیو نے ہندوستان کو ایک "عظیم شراکت دار" قرار دیا اور کہا کہ وہ کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کے منتظر ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ کواڈ میٹنگ 26 مئی کو ہونے والی ہے۔ اس میں روبیو، آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ اور جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو شامل ہوں گے اور اس کی صدارت ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کریں گے۔
