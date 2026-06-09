حیدرآباد میں عیدِ غدیر اور امام خمینیؒ کی برسی کے موقع پر خصوصی اجتماع، ایرانی سفیر کی شرکت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حیدرآباد، دکن میں عیدِ غدیر اور انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینیؒ کی برسی کے موقع پر حیدرآباد کے تاریخی دربارِ حسینی، پرانی حویلی میں ایک خصوصی اجتماع منعقد ہوا، جس میں ہندوستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی نے خصوصی شرکت کی۔
یہ پروگرام انجمن اتحاد ایرانیان دکن کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، جس میں علماء کرام، سماجی و مذہبی شخصیات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے امام خمینیؒ کی دینی، فکری اور انقلابی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی جدوجہد اور افکار کو موجودہ دور کے لیے مشعلِ راہ قرار دیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی نے امام خمینیؒ کی حیاتِ طیبہ، تعلیمات اور عالمی سطح پر ان کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینیؒ نے نہ صرف انقلاب اسلامی کی قیادت کی بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں اور حق کے متلاشیوں کے لیے امید اور بیداری کا پیغام دیا۔
اس موقع پر حیدرآباد میں ایران کے قونصل جنرل حمید احمدی نے بھی خطاب کیا اور امام خمینیؒ کے وژن، قیادت اور ان کے دیرپا اثرات کو اجاگر کیا۔ مقررین نے عیدِ غدیر کے پیغامِ ولایت اور امام خمینیؒ کی تعلیمات کو امتِ مسلمہ کے اتحاد، عدل و انصاف اور روحانی اقدار کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔
اس پروگرام میں حجۃ الاسلام مولانا علی فرشتہ، حجۃ الاسلام مولانا تقی رضا عابدی اور مولانا جعفر حسین خلجی سمیت متعدد علماء اور معزز شخصیات شریک ہوئیں۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ عیدِ غدیر کا پیغام اور امام خمینیؒ کی فکر انسانیت کی خدمت، اتحادِ امت اور حق و انصاف کے قیام کی دعوت دیتی ہے۔
پروگرام کے اختتام پر عالم اسلام کے امن، بھائی چارے اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء نے امام خمینیؒ کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے افکار و نظریات کو زندہ رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
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