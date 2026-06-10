تائیوان کی 'چین مخالف آتش بازی' امریکی میزائلوں کے ذریعے

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ "حملہ آور کی تباہی" کے لئے تائیوان کی چین مخالف ساحلی مشق کے ایک دن بعد، امریکی میزائلوں کے ساتھ تائیوان کی آتش بازی کا مظاہرہ ذرائع ابلاغ کی سرخی بن گیا ہے۔
یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے اور اس نے کئی بار اس جزیرے کے حکام اور اس کے مغربی حامیوں کو تائیوان کے چین سے آزادی کی طرف مائل ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔
تائی پے ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ تائیوان نے پہلی بار امریکی ساختہ HIMARS آرٹلری میزائل سسٹم کے ساتھ براہ راست فائر کیا، جس نے تائی چنگ میں دریائے داجیا سے قطعی کراس ریجنل حملوں کی سیمولیشن کی۔
تائیوان کے مغربی ساحل پر آتش بازی کا مظاہرہ آج اس موقع پر ہؤا جب تائیوان نے گذشتہ سال پہلی بار اپنے مشرقی ساحل پر HIMARS لانچ کیا تھا۔ تائیوان کا مغربی ساحل چین کے روبرو آبنائے تائیوان کے پار واقع ہے۔
تائیوان کی فوج نے ایک بیان میں کہا: "مشق نے تیز رفتار تعیناتی، درست حملے کی صلاحیت اور کراس ریجنل کمک کے فوائد کا مظاہرہ کیا، جبکہ زمینی افواج کی فائر سپورٹ کی صلاحیت کو بڑھایا اور دشمن کی جارحیت کو مؤثر طریقے سے روکا۔"
فوجی نے کہا کہ مشق نے HIMARS کی نقل و حرکت اور "فرار ہوتے وقت فائرنگ" یا فائرنگ کے بعد پیچھے ہٹنے کی صلاحیت کا بھی مظاہرہ کیا تاکہ میدان جنگ میں دشمن کا راڈار اپنے اوپر لاکھ ہونے کا سب باب کیا جا سکے۔
تائیوان کی فوج کی 58ویں آرٹلری کمانڈ کے چیف آف اسٹاف کرنل وانگ یی منگ نے کہا کہ مشق میں 36 میزائل داغنے کا منصوبہ تھا لیکن کل 32 میزائل داغے گئے۔ شمالی ساحل پر دو میزائل فائر نہیں ہو سکے، اور جنوبی ساحل پر دو میزائل غلطی سے فائر ہوئے۔ اور فوج اس "تکنیکی خرابی کی وجہ کی تحقیقات کر رہی ہے"۔
تائی پے ٹائمز نے آج کی مشق کے بارے میں لکھا: "تقریباً 300 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ، HIMARS آبنائے تائیوان کے اس پار جنوب مشرقی چین کے صوبہ فوجیان میں ساحلی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔"
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