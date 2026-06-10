وزارتِ خارجہ کا بیان: ایران اپنے دفاع کے حق کے استعمال میں تاخیر نہیں کرے گا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارتِ خارجہ نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک اپنی خودمختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کے لیے اپنے قانونی اور فطری حق کے استعمال میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرے گا۔
وزارتِ خارجہ کے مطابق بدھ کی صبح امریکہ نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے کو جواز بنا کر ایران کے جنوبی علاقوں پر حملے کیے۔ بیان میں ان کارروائیوں کو اقوامِ متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی مسلح افواج نے حقِ دفاع کے تحت خطے میں موجود ان امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا جنہیں ان حملوں کا مرکز قرار دیا گیا۔
وزارتِ خارجہ نے امریکہ کی فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے خلیج فارس کے جنوبی ساحلی ممالک سمیت تمام علاقائی ممالک کو یاد دلایا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین یا سہولیات کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔
بیان میں خبردار کیا گیا کہ اگر ایران کے خلاف مزید حملے کیے گئے تو ایران اپنے دفاع کے حق کے تحت حملوں کے مراکز، فوجی اڈوں اور ان لاجسٹک تنصیبات کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا جو ایسی کارروائیوں میں معاونت فراہم کریں۔
وزارتِ خارجہ نے اقوامِ متحدہ، سلامتی کونسل اور سیکریٹری جنرل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور کسی بھی مبینہ جارحیت کے ذمہ دار فریقوں کو جوابدہ بنائیں۔
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