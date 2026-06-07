مصری سنی عالم: امریکہ اور اسرائیل کے مقابل ایران کی حمایت شرعی اور اسلامی فریضہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر کے ممتاز سنی عالم اور سابق ترجمان وزارت اوقاف مصر، شیخ سلامہ عبدالقوی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ اور حملوں کے مقابلے میں ایران کی حمایت سیاسی جانبداری نہیں بلکہ ایک شرعی اور اسلامی ذمہ داری ہے۔
ایک اسلامی خبر رساں مرکز کی رپورٹ کے مطابق، شیخ سلامہ عبدالقوی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ موجودہ صورتحال کو ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان تنازع قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ ایک مسلمان ملک پر غیر مسلم طاقتوں کی جانب سے دباؤ اور جارحیت کا ہے۔
انہوں نے کہا: "چاہے ہم ایران کو پسند کریں یا نہ کریں، ایران ایک مسلمان ملک ہے۔ جب کسی مسلمان ملک کو امریکہ اور اسرائیل جیسے غیر مسلم ممالک کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہو تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔"
شیخ سلامہ عبدالقوی نے واضح کیا کہ ان کا مؤقف کسی سیاسی وابستگی پر نہیں بلکہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا کسی دوسرے خلیجی ملک سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ وہ ہر اس فریق کی حمایت کو ضروری سمجھتے ہیں جو جارحیت کا نشانہ بنے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات پر حملہ کرے تو وہ اسی اصول کے تحت ان ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ اسلام مظلوم کے دفاع اور جارحیت کے مقابلے کی اجازت دیتا ہے۔
فلسطین اور غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے مصری عالم نے کہا کہ بعض عرب حکومتوں نے فلسطینی عوام کو تنہا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایران نے فلسطینی عوام اور مزاحمتی تحریکوں کی حمایت جاری رکھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک جارح طاقت ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ ان کے بقول مذہبی اور سیاسی اختلافات کو حق اور انصاف کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔
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