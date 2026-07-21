پاکستان اور قطر کا ایران و امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ منصوبہ؛ جنگ بندی اور مذاکرات کی تجویز

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستانی حکومتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور دوحہ نے تہران اور واشنگٹن کو ایک مشترکہ تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک 9 جولائی سے پہلے کی صورتحال پر واپس آئیں تاکہ اس اقدام کو کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی بحالی کے پہلے مرحلے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔
اس تجویز میں دو ہفتوں کی جنگ بندی، ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بحری آمدورفت کے لیے کھولنے اور اس کے بدلے امریکہ کی جانب سے ایران کی سمندری ناکہ بندی ختم کرنے اور ایرانی تیل کی برآمدات سے متعلق بعض پابندیوں میں نرمی کی شقیں شامل ہیں۔ مجوزہ مذاکرات میں جنوبی لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کو بھی اہم موضوعات میں شامل کیا گیا ہے۔
دریں اثنا ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مؤمنی نے اپنے دورۂ پاکستان کے دوران پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کی، جبکہ ان کی پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔
ادھر امریکی ویب سائٹ آکسیوس نے دو باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان، قطر، مصر اور دیگر ثالثی کرنے والے ممالک نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ سفارتی کوششیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان عارضی مفاہمت ختم ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔
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