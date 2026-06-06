ماسکو میں پاکستان کے سفیر: ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے روس میں سفیرفیصل نیاز ترمذی، نے کہا ہے کہ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی اور دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
بین الاقوامی اقتصادی فورم کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کی حمایت کرتا رہا ہے اور اگر ضرورت پیش آئی تو دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کو آسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایرانی حکام کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام آباد ہر وقت تعمیری مذاکرات اور سفارتی رابطوں کے لیے دستیاب ہے۔ ان کے مطابق خطے کے ممالک کو اختلافات کے حل کے لیے مکالمے اور باہمی گفتگو کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔
پاکستانی سفیر نے مزید کہا کہ یہی مؤقف خلیجی خطے کے ممالک کے سامنے بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ تمام علاقائی ممالک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور پائیدار امن کے لیے تعاون، بات چیت اور مشترکہ فہم ناگزیر ہے۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سفارتی کوششوں کے ذریعے علاقائی کشیدگی میں کمی لائی جا سکتی ہے اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
آپ کا تبصرہ