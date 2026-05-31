نائب صدر وفاق المدارس الشیعہ پاکستان: ایران نے دنیا سے امریکہ کا خوف ختم کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حجت الاسلام سید مرید حسین نقوی نے مسجد علی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب امریکہ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ایران نے اپنے استقامت بھرے مؤقف اور مزاحمت کے ذریعے خطے اور دنیا میں امریکہ کے خوف کو پاش پاش کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے استکباری طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر یہ ثابت کیا ہے کہ خود اعتمادی، مزاحمت اور قومی عزم کے ذریعے بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
امریکہ اقوام کے لیے ناقابلِ اعتماد فریق
سید مرید حسین نقوی نے امریکی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ کسی بھی قوم کے لیے قابلِ اعتماد شراکت دار نہیں ہے۔ ان کے بقول واشنگٹن مختلف مسلم ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وہ نام نہاد ابراہیم معاہدہ کو قبول کریں، لیکن عالم اسلام کو متحد ہو کر ایسے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ مسلم ممالک کو اپنے مفادات اور امت مسلمہ کے اجتماعی مصالح کا تحفظ کرنا ہوگا اور انہیں عالمی طاقتوں کے سیاسی دباؤ کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔
عرب دنیا میں عدم استحکام کا سبب امریکی مداخلت
نائب صدر وفاق المدارس الشیعہ پاکستان نے کہا کہ عرب ممالک میں جاری بے چینی اور عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ امریکی مداخلتیں ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اسلامی اتحاد، خود انحصاری اور باہمی تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔
عید کی حقیقی روح خدا کی طرف رجوع ہے
اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں انہوں نے عید کے حقیقی مفہوم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ عید کو صرف خوشی اور رسم و رواج کا دن سمجھتے ہیں، جبکہ عید دراصل انسان کے اپنے رب کی طرف رجوع، روحانی تطہیر اور دینی تعلیمات سے وابستگی کا نام ہے۔
انہوں نے کہا کہ قربانی اور اطاعتِ الٰہی کے فلسفے کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور عید کا اصل پیغام بھی یہی ہے۔
غیر اسلامی رسومات پر تنقید
سید مرید حسین نقوی نے عید کے موقع پر لہو و لعب، موسیقی اور غیر اسلامی سرگرمیوں کے انعقاد پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی رسومات اسلامی تعلیمات اور عید کی روح کے منافی ہیں اور اس عظیم مذہبی مناسبت کے تقدس کو مجروح کرتی ہیں۔
آپ کا تبصرہ