امریکی سینیٹر کا اعتراف: جنگ کے بعد ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی سینیٹر کرس کونز نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے آغاز سے پہلے کے مقابلے میں ایران اب زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔
امریکی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کرس کونز نے ایران کی جنگی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو ایران 90 روز پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے بقول ایران نے اپنے سستے مگر انتہائی مؤثر اور مہلک ڈرونز کو عملی طور پر استعمال کر کے اپنی صلاحیت ثابت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے نہ صرف آبنائے ہرمز کی بندش کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا بلکہ خطے میں امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کو نشانہ بنانے، تیل و گیس کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے اور امریکی فوجی اڈوں پر حملے کرنے کی بھی صلاحیت دکھائی ہے۔
ادھر امریکی جریدے "دی ہِل" نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ، جو گزشتہ ہفتے اپنے تیسرے مہینے میں داخل ہوئی، کے باعث عالمی توانائی منڈی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل اور پٹرول کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز عالمی تیل تجارت کی اہم ترین گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی بندش نے توانائی کی عالمی رسد کے حوالے سے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔
امریکن آٹوموبائل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق اتوار کی شام امریکہ میں عام پٹرول کی اوسط قیمت 4.34 ڈالر فی گیلن تک پہنچ گئی، جبکہ ایک سال قبل یہی قیمت 3.15 ڈالر فی گیلن تھی۔ اس طرح پٹرول کی قیمت میں تقریباً 37 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
