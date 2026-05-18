محاصرہ سنبھالنے کی ایرانی صلاحیت؛ مغرب کا اعتراف + تصویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛
سمندری کھیپوں کی سراغ رسانی کرنے والی کمپنی ٹینکر ٹریکرز کا کہنا ہے: "ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کی صورتحال تشویشناک نہیں ہے۔"
خبر رساں نیٹ ورک بلومبرگ نے چند گھنٹے قبل سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے لکھا کہ جزیرہ خارک میں لنگر انداز ہونے والے تیل بردار جہازوں کی تعداد امریکہ کی جانب سے ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔
یہ کمپنی جو امریکہ کے ریاستی قزاقوں کو ایرانی تیل بردار جہازوں کی معلومات فراہم کرتی ہے کہتی ہے، "یہ غلط ہے کہ محاصرے کی حدود میں بڑی تعداد میں ٹینکرز موجود ہیں، بلکہ ایران نے اپنی تیل کی پیداوار کا انتظام کر لیا ہے اور خشکی پر بھی ذخیرہ سازی کی ہے۔
