ٹرمپ اور ایران کی جوہری سرگرمیوں کا 20 سالہ التوا / خود بولے؛ خود ہنسے!

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ ٹرمپ نے اپنی جملہ بندی اس انداز سے مرتب کی ہے کہ گویا ایران نے از خود اپنی جوہری سرگرمیوں کے 20 التوا کی پیشکش دی ہے، اور اب ٹرمپ [گویا] کریمانہ انداز سے اسے قبول کرنا چاہتا ہے!
لیکن حقیقت یہ ہے کہ 20 سالہ التوا امریکیوں کی اپنی تجویز تھی جو وہ اس سے پہلے اصرار کے ساتھ دہراتے رہے ہیں؛ اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اسے دوٹوک انداز سے مسترد کیا ہے۔
پرامن جوہری فعالیت دنیا کے تمام ممالک کا حق ہے اور ایران بھی ـ جو مقامی طور پر اس ٹیکنالوجی کا مالک ہے، ـ اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔
بہرصورت "خود بولنا اور خود ہنسنا (Self-talk and self-laughter) شقاق دماغی (شیزوفرینیا Schizophrenia) کی علامت ہے۔
