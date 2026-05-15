امریکا میں قرض بانڈز کی شرح میں ریکارڈ اضافے پر ایرانی اسپیکر کا کنایہ

15 مئی 2026 - 16:32
News ID: 1814577
اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے امریکا میں قرض بانڈز کی شرح میں ریکارڈ اضافے کو زبردست مالی بحران کی آہٹ اور ایک ناکام ٹی وی اینکر کو وزیر جنگ بنانے کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے امریکا میں قرض بانڈز کی شرح میں ریکارڈ اضافے پر اپنی پوسٹ میں کنایتا لکھا ہے کہ ایک ناکام ٹی وی اینکرکے وزیر جنگ کے کردار پر وحشتناک مالی اخراجات کا نتیجہ مالی بحران کے علاوہ اور کچھ نہیں ۔

 اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایکس پر اپنی اس پوسٹ میں امریکا  قرض بانڈز کی شرح میں بے تحاشا اضآفہ کئے جانے کی طرف اشاکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " تو آپ نے ایک نا کام  ٹی وی اینکر، ہیگسیٹ کو مالی بجٹ فراہم کرنے کے لئے قرض بانڈ کی شرح اس سطح تک پہنچادی  جس کی 2007 سے اب تک کوئی مثال نہیں ملتی، تاکہ وہ ہماری قلمرو، آبنائے ہرمز میں وزیر جنگ کا کردار ادا کرسکے؟

