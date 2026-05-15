الفجیرہ بندر گاہ کے نزدیک خوفناک حادثہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حادثہ الفجیرہ بندر گاہ سے ۳۸ بحری میل شمال مشرق میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق، ایک جہاز کو بندر الفجیرہ پر لنگر انداز ہونے کے دوران روک لیا گیا اور اب یہ ایرانی سرحدی پانیوں کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ فی الحال اس واقعے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
آبناے ہرمز، جو دنیا کے تقریباً ایک چوتھائی تیل کی تجارت کا راستہ ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کے بعد عالمی مباحث میں مرکزی مقام اختیار کر چکا ہے۔
ایران نے بارہا زور دیا ہے کہ خلیج فارس اور تنگہ ہرمز کی سلامتی علاقائی ممالک کے تعاون سے اور بغیر کسی غیر علاقائی طاقت کے مداخلت کے یقینی بنائی جانی چاہیے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی موجودگی اس اہم سمندری راستے پر نہ صرف کشتی رانی کی حفاظت میں مدد نہیں دیتی بلکہ خطے میں کشیدگی اور عدم تحفظ کے اہم عوامل میں شامل ہے۔
ایران کا موقف ہے کہ تنگہ ہرمز میں آزادانہ اور محفوظ کشتی رانی اس وقت ممکن ہے جب خطے میں بحران کی جڑیں، بشمول امریکہ اور اسرائیل کی فوجی مداخلت اور بیرونی حفاظتی نظام کے نفاذ کی کوششوں، ختم کی جائیں۔
