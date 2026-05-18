سابق امریکی انٹیلی جنس افسر: ایران کے خلاف جنگ نے امریکی عوام کو نقصان پہنچایا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سابق افسر اور تجزیہ کار لیری جانسن نے امریکی حکومت کی خارجہ پالیسی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگی پالیسی نے امریکی عوام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان پر معاشی بوجھ بڑھا دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکی عوام ایندھن اور اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں کمی چاہتے ہیں، لیکن حکومت کی پالیسیوں کے باعث مہنگائی اور معاشی دباؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کے بقول، “جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ امریکی عوام کی خواہشات کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ ہم نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔”
سابق سی آئی اے افسر نے امریکی حکومت اور ذرائع ابلاغ پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی شہریوں کو اس انداز میں متاثر کیا گیا کہ وہ ایسے ممالک کو بھی دشمن سمجھنے لگے جو حقیقت میں لازمی طور پر امریکہ کے دشمن نہیں ہیں۔
لیری جانسن کے مطابق مسلسل جنگی پالیسیوں نے نہ صرف عالمی کشیدگی میں اضافہ کیا بلکہ امریکی معیشت اور عام شہریوں کی زندگی کو بھی متاثر کیا ہے۔
