صہیونی حملوں میں 50 سے زائد لبنانی شہری شہید اور زخمی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کے طبی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی حملوں کے نتیجے میں آج 50 سے زائد لبنانی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔
رپورٹس کے مطابق، وزارتِ صحت لبنان نے اعلان کیا کہ جنوبی لبنان پر حملوں کے دوران کم از کم 14 شہری شہید ہوئے، جبکہ 37 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب جنگ بندی نافذ ہے اور اس میں توسیع کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے، تاہم اس کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں مختلف رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔
دوسری جانب، حزبالله نے ان حملوں کے جواب میں سخت ردعمل دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا۔
جنوبی لبنان میں کشیدگی بدستور برقرار ہے اور دونوں جانب سے اقدامات کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔
