حزب اللہ کے خلاف جنگ میں581 صہیونی  فوجی زخمی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی وزارتِ صحت نے اعتراف کیا ہے کہ حزبالله کے ساتھ جاری جھڑپوں کے دوران شمالی محاذ پر بڑی تعداد میں اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق، وزارتِ صحت اسرائیل نے اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کے بعد شمالی علاقوں میں اب تک 581 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ صرف گزشتہ ایک دن کے دوران ہی 30 افراد شمالی محاذ پر زخمی ہوئے، جو علاقے میں جاری کشیدگی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حزبالله اور اسرائیلی افواج کے درمیان سرحدی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں، اور جنگ بندی کے باوجود صورتحال بدستور غیر مستحکم ہے۔
