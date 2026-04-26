امارات اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی مشاورت، خطے میں امن اور استحکام پر گفتگو

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عبداللہ بن زاید آل نہیان اور مارکو روبیو کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
اماراتی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت، خاص طور پر جنگ بندی کے بعد کی صورتحال، اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران توانائی کی ترسیل، سمندری سلامتی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات بھی زیر بحث آئے۔
رپورٹس کے مطابق بات چیت میں خطے میں کشیدگی کے اثرات اور اس کے عالمی سطح پر ممکنہ نتائج کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اجتماعی اقدامات کے ذریعے چیلنجز سے نمٹنے اور استحکام کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔
عبداللہ بن زاید آل نہیان نے اس موقع پر اس بات پر زور دیا کہ جاری تنازعات کا حل فوجی کارروائیوں کے بجائے سیاسی ذرائع سے تلاش کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ خطے میں دیرپا امن اور سلامتی کو یقینی بنا سکتا ہے۔
ذرائع کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کا بھی ذکر کیا گیا اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے سفارتی روابط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خطے کے اہم کھلاڑی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود مذاکرات اور مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے استحکام کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
