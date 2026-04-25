اسرائیلی میڈیا کا اعتراف: تمام محاذوں پر بدترین صورتحال کا سامنا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی ایک رپورٹ کے مطابق،صہیونی میڈیا میں شائع ہونے والی ایک تازہ تجزیاتی رپورٹ میں اسرائیل اس وقت اپنے داخلی و خارجی محاذوں پر شدید مشکلات اور دباؤ کا شکار ہے۔ معروف تجزیہ کار نے اعتراف کیا ہے کہ موجودہ حالات ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ اور کمزور ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار میں شائع ہونے والے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ لبنان اور غزہ دونوں محاذوں پر صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور فوجی و سیاسی فیصلوں میں بیرونی دباؤ، خاص طور پر امریکہ کا کردار، نمایاں ہو گیا ہے۔
تجزیہ کار کے مطابق لبنان میں صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی افواج کی کارروائیاں محدود ہو چکی ہیں جبکہ مزاحمتی گروہ کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ اسی طرح غزہ اور دیگر علاقوں میں بھی کشیدگی برقرار ہے، جس کے باعث اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی اور علاقائی محاذوں پر سرگرمیوں نے اسرائیل کو ایک بیک وقت کئی بحرانوں میں الجھا دیا ہے، جن میں لبنان، غزہ اور یمن جیسے محاذ شامل ہیں۔
مزید کہا گیا کہ اسرائیلی سیاسی حلقوں میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ ملک کی فوجی حکمت عملی میں فیصلہ سازی مکمل طور پر خودمختار نہیں رہی، بلکہ بعض فیصلوں پر بیرونی اثرات غالب ہیں۔
رائے عامہ کے حوالے سے کیے گئے جائزوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی معاشرے میں جنگ کے حوالے سے تھکن، مایوسی اور بے یقینی بڑھ رہی ہے، جبکہ بڑی تعداد موجودہ پالیسیوں کے نتائج سے مطمئن نہیں۔
مجموعی طور پر تجزیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں اسے بیک وقت کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے، اور اندرونی اختلافات بھی اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔
آپ کا تبصرہ