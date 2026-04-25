جنوبی لبنان میں تازہ اسرائیلی حملہ؛ چار افراد شہید

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،جنوبی لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملے میں کم از کم چار افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنانی وزارتِ صحت کے مطابق یہ حملہ علاقے یحمر الشقیف میں ایک ٹرک اور موٹر سائیکل کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی افواج نے دو میزائلوں کے ذریعے ٹرک کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک علیحدہ حملے میں حسینیہ کے قریب موٹر سائیکل کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں۔
ادھر اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے اور متعدد سرحدی علاقوں کے رہائشیوں کو واپس نہ آنے کی ہدایت دی ہے، خاص طور پر دریائے لیطانی کے اطراف جانے سے منع کیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سرحدی شہر حولا سمیت کئی علاقوں میں توپ خانے سے گولہ باری جاری ہے، جبکہ الخیام میں رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔
اسی طرح دیگر علاقوں جیسے بنت جبیل، میس الجبل، کفرکلا اور الطیبہ میں بھی حملوں اور آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید برآں، اسرائیلی جاسوس طیارے دارالحکومت بیروت کے اوپر نچلی پروازیں کرتے دیکھے گئے، جسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کے باوجود خطے میں کشیدگی اور تشدد کے واقعات جاری ہیں۔
