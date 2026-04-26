بھارتی سابق وزیر خارجہ کا مؤقف، امریکہ کے پاس ایران کے خلاف کوئی مضبوط کارڈ نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت کے سابق وزیر کپل سبل نے امریکہ کی ایران کے حوالے سے پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اب ایسی صورتحال میں آ چکا ہے جہاں اس کے پاس مزید دباؤ ڈالنے کے مؤثر ذرائع باقی نہیں رہے۔
اپنے بیان میں سبل نے کہا کہ یہ سوچنا کہ ایران پر بمباری، اس کے جوہری مراکز کو نشانہ بنانے، قیادت کو ہدف بنانے، بڑے پیمانے پر فوجی طاقت کی تعیناتی اور سخت دھمکیوں کے ذریعے تہران کو جھکایا جا سکتا ہے، ایک غلط اندازہ ثابت ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس تمام “کارڈز” موجود ہیں، درحقیقت وہ تمام آپشنز استعمال کر چکے ہیں اور اب کسی واضح برتری کے بغیر ایران کے ردعمل کے منتظر ہیں۔
سابق بھارتی سفارتکار نے خبردار کیا کہ اس تعطل کا تسلسل نہ صرف متعلقہ ممالک بلکہ عالمی معیشت اور بین الاقوامی استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
ان کے مطابق موجودہ کشیدگی توانائی کی منڈیوں اور عالمی تجارتی راستوں پر مزید دباؤ ڈال سکتی ہے، جس سے عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوگا۔
