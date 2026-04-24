وعدہ صادق-4؛

ایران کے سوا، کوئی بھی حکومتی نظام منہدم ہو جاتا، برطانوی اخبار

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
24 اپریل 2026 - 22:39
News ID: 1805914
برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کے دعوے متنازعہ ہیں، ایران میں کوئی انتشار نہیں ہے، ٹرمپ کا یہ دعویٰ اس کے بعد سامنے آیا ہے کہ اس نے قبل ازیں خود کہا تھا کہ وہ ایران کی نئی قیادت سے آگہی نہیں رکھتا یا یہ کہ میں نظام حکومت تبدیل ہوچکا ہے!؛ ایران کے بجائے کوئی بھی دوسرا ملک ہوتا تو وہ اس طرح کی کسی یلغار کے سامنے ٹھک نہیں سکتا تھا۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || گارڈین نے ایرانی قیادت میں انتشار کے ٹرمپ کے دعوے میں متنازعہ قرار دیا اور لکھا: "ٹرمپ کا یہ دعویٰ اس کے بعد سامنے آیا ہے کہ اس نے قبل ازیں خود کہا تھا کہ وہ ایران کی نئی قیادت سے آگہی نہیں رکھتا یا یہ کہ میں نظام حکومت تبدیل ہوچکا ہے!"

اخبار نے مزید لکھا: "ایران کا سیاسی نظام بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ آپ کسی ایک نظام کا نام لیں کہ جس کے قائد کو قتل کیا گیا ہو اور نہ صرف قائم رہ گیا بلکہ بڑی فوجوں کے مالک دو ملکوں کے خلاف جوابی کاروائیاں بھی کر پایا ہے۔ اس کے لئے کوئی تاریخی مثال موجود نہیں ہے۔

