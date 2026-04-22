ٹرمپ کے ٹویٹس عالمی منڈیوں میں ہلچل اور قیاس آرائیوں کا نیا ذریعہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر کی جانے والی حالیہ ٹویٹس اور بیانات عالمی مالی اور توانائی منڈیوں میں شدید اتار چڑھاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔
اقتصادی رپورٹس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق ٹرمپ کے متضاد بیانات نے تیل کی قیمتوں، ڈالر کی قدر اور اسٹاک مارکیٹس کو غیر مستحکم کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹیں اب صرف زمینی حالات پر نہیں بلکہ ٹرمپ کے فوری بیانات پر بھی ردعمل دے رہی ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران تیل کی قیمتیں تقریباً 100 ڈالر فی بیرل کے قریب رہیں، جبکہ بعض اوقات اچانک بیانات کے بعد ان میں تیزی سے اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ اس صورتحال نے سرمایہ کاروں کے لیے غیر یقینی کیفیت پیدا کر دی ہے۔
اقتصادی ماہرین کے مطابق بعض بڑے سرمایہ کار ان اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلیل مدتی سودے کر رہے ہیں، جس سے مارکیٹ میں مزید عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، خصوصاً آبنائے ہرمز میں ممکنہ رکاوٹوں کے خدشات نے توانائی کی عالمی سپلائی کو حساس بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی سیاسی بیان بھی عالمی مارکیٹ میں بڑا اثر ڈال دیتا ہے۔
ماہرین کے مطابق جب تک سیاسی بیانات میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی، عالمی تیل اور مالیاتی منڈیاں اسی طرح شدید اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں گی، اور سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور رہیں گے۔
