مفتی اعظم کرواسی: ایران اسلامی مسلمانوں کی عزت اور مظلومین کے دفاع کا نمونہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ عزیز حسنویچ، مفتی اعظم اور کرواسی کی اسلامی کمیونٹی کے سربراہ، نے بین الاقوامی ویب نار "ایران اسلامی؛ اسلامی عزت کی محاذ برائے مقابلہ با اسرائیل" میں اپنے خطاب میں اسلامی اخلاق کی اہمیت اور مسلمانوں کی حفاظت پر زور دیا۔ اس ویب نار کا انعقاد مجمع عالمی قادمون نے کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ایران اسلامی ایک نمایاں مثال ہے جو اسلام کی حمایت اور دنیا بھر کے مظلوموں کے دفاع میں پیش پیش ہے۔ شیخ حسنویچ نے اپنے خطاب کا آغاز حاضروں کو اسلامی سلام پیش کر کے کیا اور کہا کہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کو بڑے چیلنجز اور اخلاقی و ثقافتی مشکلات کا سامنا ہے۔ علماء اور مفکرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو واضح کریں اور جھوٹے بیانیے اور جنگِ روایت کے خلاف موقف اختیار کریں۔
مفتی اعظم نے کہا کہ اخلاق اسلامی کسی بھی معاشرے کی مضبوطی کی بنیاد ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ موجودہ دور میں یہ تاثر کہ اسلامی اخلاق قابل عمل نہیں اور مغربی، ذاتی مفاد پر مبنی اخلاق کو اپنانا چاہیے، ایک بڑی فکری غلطی ہے، جو انسانی اور اخلاقی اقدار کے زوال کا سبب بن سکتی ہے۔
شیخ حسنویچ نے قرآن کی آیات اور نبی اکرم (ص) کے اقوال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں اخلاق اور ایمان کا گہرا تعلق ہے اور امت کی اصلاح میں اخلاق کی درستگی مرکزی ستون ہے۔
