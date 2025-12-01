​​​​​​​لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پوپ کو قرآن کریم کا نسخہ پیش کیا

اہل بیت نیوز ابنا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو چہاردہم (XIV) سے ملاقات کے دوران انہیں قرآنِ کریم کا ایک نسخہ پیش کیا۔
اطلاعات کے مطابق وہ اس دورے کے دوران مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، مساجد اور قدیم گرجا گھروں کا دورہ کریں گے، 2020 کے بیروت بندرگاہ دھماکے کے شہدا کی یاد میں بندرگاہ پر دعا کریں گے، اور لبنان کے صدر جوزف عون سے نجی ملاقات بھی کریں گے۔
لبنانی ذرائع کا کہنا ہے کہ پوپ اس دورے میں وزیرِ اعظم سے ملاقات اور لبنان کے قومی رہنماؤں کے اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔
پوپ لیو اس سے قبل ترکی کا سفر کر چکے ہیں، اور مشرقِ وسطیٰ کے اس تاریخی دو حصوں پر مشتمل سفر کے دوسرے اور آخری مرحلے میں لبنان پہنچے ہیں، جہاں ان کا مقصد ایسے ملک میں امن کا مطالبہ کرنا ہے جو صیہونی حکومت کے بڑھتے ہوئے خطرات کے سائے میں ہے۔
لبنانی رہنما جن کا ملک دس لاکھ سے زیادہ شامی اور فلسطینی مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور طویل معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے — آئندہ مہینوں میں اسرائیلی حملوں میں ممکنہ اضافہ دیکھ کر شدید پریشان ہیں۔
جمعے کے روز حزب اللہ کے نائب سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایک خطاب میں امید ظاہر کی کہ پوپ کا یہ دورہ ملک پر ہونے والے اسرائیلی حملے روکنے میں مددگار ثابت ہو گا۔
