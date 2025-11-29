بقیع کے روضوں کا انہدام ناقابل معافی گناہ ۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، البقیع آرگنائزیشن شکاگو امریکہ کی جانب سے زوم کے ذریعے ایک انٹرنیشنل کانفرنس جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ کرنے کے لیے عالم جلیل القدر عالی جناب مولانا سید احتشام عباس زیدی کی صدارت میں برگزار کی گئی ۔
حسب دستور کانفرنس کا آغاز البقیع آرگنائزیشن کے روح رواں ، مفسر قرآن علامہ سید محبوب مہدی عابدی نجفی نے کیا اور البقیع آرگنائزیشن کے اغراض ومقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اکیس اپریل کو انگلش کیلینڈر کے حساب سے جنت البقیع کے دلدوز انہدام کو پورے سو سال ہو جائیں گے ، اس لیے تمام عاشقان اہلبیت ع سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سال پوری دنیا میں تاریخ ساز احتجاج کریں ۔ یہ یاد رہے کہ ہمارا احتجاج ظالم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیتا ہے اس لیے ملکی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شہر شہر ، گاؤں گاؤں ، بستی بستی محبان اھلبیت جلوس نکال کر اپنی مودت کا ثبوت دیں ۔
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے ایک معتبر عالم دین ، مبلغ مکتب آل محمد ص عالی جناب مولانا سید احمد رضا حسینی نے اپنی شاندار اور دلکش تقریر میں فرمایا کہ اللہ والوں کی قبروں کا احترام شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ سے قوی رابطہ رکھتی ہیں ۔ ان کی قبریں شعائر الہی ہیں ۔جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جو تحریک مولانا سید محبوب مہدی عابدی نے چلائی ہے وہ اب محراب و منبر سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی ہے ۔
دنیائے تشیع کے ایک عظیم عالم دین ، بہترین شاعر و ادیب عالی جناب مولانا سید احتشام عباس زیدی نے اپنی نہایت ہی عالمانہ تقریر میں جنت البقیع کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ریگزار عرب میں پروردگار عالم نے اپنے عزیز ترین بندے کو مبعوث فرمایا تاکہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے روشن و منور کرے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس الٰہی مشن میں سب سے خطرناک لوگ جو مقابلے میں آئے وہ یہودی تھے ، یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جنت البقیع کو منہدم کرنے والوں میں یہی گروہ شامل تھا جو اندر سے تو یہودی تھا لیکن ان کا ظاہر اسلامی تھا ۔ آج جنت البقیع جا کر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم معصومین کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہیں ۔
اھل سنت والجماعت کے خطیب شعلہ بیان ، محمد و آل محمد ص کی شان اقدس میں بہترین تقریر کرنے والے عظیم عالم و بیباک مقرر عالی جناب ، عزت مآب حضرت مولانا عبیداللہ خان اعظمی نے علالت کے باوجود اپنی مختصر مگر جامع تقریر میں فرمایا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ہے اگر ھم ان کے آثار کو منہدم کردیں تو ہمیں غدار کہا جائے گا اسی طرح اگر کوئی اھلبیت علیھم السلام کی قبروں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے تو وہ دین کا غدار مانا جائے گا ۔ مولانا عبیداللہ خان نے فرمایا کہ اگر چہ جنت البقیع میں ان کی قبروں کو منہدم کر دیا گیا ہے لیکن ان کا وجود ہماری آنکھوں میں بسا ہوا ہے اور دلوں میں موجود ہے ۔
شہر پونا مہاراشٹرا سے مولانا اسلم رضوی نے البقیع آرگنائزیشن کی تحریک کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آرگنائزیشن نے جنت البقیع کو گھر گھر پہنچا دیا ہے ۔ انشاء اللہ اس سال ماہ شوال میں پوری دنیا میں محبان اھلبیت علیھم السلام زبردست احتجاج کریں گے جو تاریخ بشریت میں ثبت ہو جائے گا ۔
مولانا اسلم رضوی نے ناظرین سے گزارش کی کہ ماہ شوال میں ہونے والے احتجاج کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں ۔
حسب دستور قدیم اس کامیاب کانفرنس کی نظامت ایس این این چینل کے ایڈیٹر ان چیف مولانا علی عباس وفا نے کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ۔
بقیع کی تعمیر کا احتجاج ، ظالم کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے ۔ مولانا محبوب مہدی عابدی
