اسرائیلی فوج نے افسران کیلئے اینڈرائیڈ فون استعمال کرنے پر پابندی عائد کردی

اسرائیلی میڈیا کے مطابق نئے حکم نامے کے تحت لیفٹیننٹ کرنل کے رینک اور اس سے اوپر کے تمام کمانڈرز کو سرکاری رابطوں کے لیے صرف ایپل کے آئی فون استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد اعلیٰ افسران کے موبائل فونز میں ممکنہ ہیکنگ یا دراندازی کے خطرات کو کم کرنا ہے۔
نئی ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر تمام سرکاری موبائل فونز کا آپریٹنگ سسٹم یکساں رکھا جائے تاکہ سکیورٹی کنٹرولز، اپ ڈیٹس اور نگرانی آسان ہوسکے۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق سکیورٹی حکام پہلے ہی فوجیوں کو ہیکنگ کے خطرات سے خبردار کرتے رہے ہیں، ماضی میں اسرائیلی فوج نے بتایا تھا کہ حماس نے غزہ سرحد پر تعینات فوجیوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ کو استعمال کیا۔
خیال رہے کہ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے اپنے افسران کے زیر استعمال چینی ساختہ گاڑیاں واپس لینے کا عمل شروع کر دیا تھا۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ اقدام چیف آف اسٹاف کے براہ راست حکم پر کیا گیا تھا اور اس کی بنیاد یہ خدشہ تھا کہ چینی گاڑیاں حساس معلومات کے لیک ہونے یا جاسوسی کے لیے استعمال جاسکتی ہیں۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی سکیورٹی ایجنسیوں نے اپنی جائزہ رپورٹ میں کہا تھا کہ کچھ چینی گاڑیوں کے آن بورڈ سسٹمز کے ذریعے حساس ڈیٹا بیرونی سرورز کو منتقل ہوسکتا ہے۔
آپ کا تبصرہ