جبر و ظلم کے خلاف خاموشی مزید قربانیوں کا سبب بنے گی: علامہ مقصود علی ڈومکی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علامہ مقصود علی ڈومکی نے تحصیل چک، لکھی غلام شاہ کا دورہ کیا جہاں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مجلس وحدت مسلمین شکار پور کے ضلعی صدر اصغر علی سیٹھار، صوبائی صدر عزاداری ونگ سید غلام شبیر نقوی، ڈویژنل صدر وحدت یوتھ اللہ بخش میرالی، ایم ڈبلیو ایم کے رہنما حب علی مہر، گلشیر علی سیٹھار، بزرگ شیعہ رہنما سید احمد شاہ، مولانا مختار علی کھوہارو سمیت دیگر شخصیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔
دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ مقصود علی ڈومکی نے کہا کہ ملک میں جبر و تشدد، بیروزگاری اور غربت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جبکہ اظہارِ رائے کی آزادی عملاً سلب کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص حق بات کرتا ہے اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے، ضمیروں کی خرید و فروخت عام ہو چکی ہے اور اراکینِ پارلیمنٹ سے لے کر میڈیا تک وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو نہیں بکتا، اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر اوچھا ہتھکنڈہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بعد ازاں علامہ مقصود علی ڈومکی نے حضرت صدیقۂ کبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہراءؑ کے ایامِ شہادت کی مناسبت سے چک سٹی میں منعقدہ سالانہ مجلسِ عزا سے خطاب کیا۔
مجلسِ عزا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجتن پاکؑ قرآنِ مجید کی روشنی میں صادق اور برحق ہستیاں ہیں، جنہیں اللہ کے حکم سے رسولِ خدا ﷺ میدانِ مباہلہ میں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح امیرالمؤمنین حضرت علیؑ کا لقب صدِّیقِ اکبر ہے، اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہراءؑ کا لقب صدیقۂ کبریٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپؑ کو میزانِ صداقت قرار دیا۔
انہوں نے امیرالمؤمنین حضرت علیؑ کا یہ فرمان بھی نقل کیا:
“میں اللہ کا بندہ ہوں، رسولِ خدا (ص) کا بھائی ہوں، میں نے سب سے پہلے رسولِ خدا (ص) کے ساتھ نماز ادا کی اور میں ہی صدیقِ اکبر ہوں۔”
انہوں نے کہا کہ اہلِ بیتؑ کی عظمت، صداقت اور سیرت پوری امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا روشن مینار ہیں۔
آپ کا تبصرہ