ہیکٹر بلرین کی ممدانی کے لیے داد؛ نیویارک اور دنیا کو آج اس کی ضرورت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسپین کے فٹ بال اسٹار اور سابق آرسنل ڈفینڈر ہیکٹر بلرین نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے نیویارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تعریف کی اور انہیں "دنیا اور نیویارک کے لیے آج کی ضرورت" قرار دیا۔ یہ ویڈیو پیغام پروگرام "The Adam Friedland Show" کے دوران جاری ہوا، جس میں ممدانی، جو کہ آرسنل کا پہچانا ہوا فٹ بال فین بھی ہیں، نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔"
بلرین نے ویڈیو میں کہا کہ "آرسنل کا فین ہونا براہِ راست باصلاحیت اور دلچسپ ہونے سے تعلق رکھتا ہے" اور اس بات پر زور دیا کہ نیویارک میں سیاسی تبدیلیوں کی توانائی اسپین تک بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممدانی جیسے شخص کا شہر کی قیادت میں ہونا "وہی چیز ہے جس کی نیویارک اور دنیا کو اب ضرورت ہے۔"
سابق آرسنل کھلاڑی نے اپنے نئے انداز پر مزاح کرتے ہوئے کہا: "مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے اس نئے بالوں اور مونچھوں کے ساتھ پہچان پاؤ گے یا نہیں"، مگر اپنے پیغام میں محبت کا اظہار جاری رکھا: "میں اسپین سے اپنی محبت اور احترام بھیج رہا ہوں؛ ایک بڑے آرسنل فین کی طرف سے دوسرے فین کے لیے۔"
یہ دلگرم کرنے والا پیغام اس وقت سامنے آیا ہے جب ممدانی کی نیویارک میئر کے طور پر فتح نے میڈیا اور آرسنل کے فینز کی توجہ حاصل کی، اور یہ ظاہر کیا کہ کس طرح فٹ بال، سیاست اور فین کلچر کے درمیان تعلقات دوبارہ نمایاں ہو رہے ہیں۔
