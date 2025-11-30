دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لئے تیار ہیں:ایرانی آرمی چیف

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوری ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایران خطے میں امن و استحکام کا حامی ہے، لیکن اگر دشمن کسی بھی سطح پر تجاوز کرے گا تو مسلح افواج بھرپور منہ توڑ جواب دینے کے لئے تیار ہیں۔
انہوں نے جماران سے گفتگو میں کہا کہ بحری فوج فولادی عزم کے ساتھ ملک کے دفاع اور ایرانی عوام کی امنیت یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ان کے بقول ایران کی دفاعی توانائی نہ صرف ملک کی سلامتی کی ضامن ہے بلکہ خطے میں استحکام کا بھی بنیادی عامل ہے۔
جنرل حاتمی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دو برس کے واقعات نے یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ خطے کی ناامنی کے پسِ پردہ کون سے عناصر ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ ایران دفاعی موقف اختیار کرتے ہوئے ہر سطح پر تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر جہاں بھی قومی مفاد کا تقاضا ہوگا دشمن کو قاطع اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
