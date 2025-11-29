اسرائیلی سیکیورٹی کو زبردست دھچکا / 60 خفیہ سیکیورٹی اور فوجی شخصیات سے ملیں + تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || "اس بار ہم براہ راست آپ کے محافظوں، شن بیٹ کے پاس آئے ہیں۔ کیا آپ واقعی محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ جب تک ہم یہاں ہیں، یہ احساس ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔"
یہ وہ پیغام تھا جو حنظلہ ہیکنگ گروپ نے اسرائیلی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کو جاری کیا تھا۔ ایک پیغام جو بین الاقوامی نیٹ ورک پر غاصب ریاست کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اداروں کے ساتھ منسلک فارسی بولنے والے عناصر کے خلاف دراندازی کی کارروائیوں اور سائبر حملوں کے کئی مراحل کے بعد شائع ہوا تھا۔
"حنظلہ" گروپ کے تازہ ترین انکشاف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کا دائرہ میڈیا کی شخصیات سے آگے بڑھ گیا ہے اور انہوں نے ان سیکورٹی شخصیات اور اداروں کی نشاندہی شروع کی ہے جو مقبوضہ علاقوں کی سلامتی کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ صہیونیوں کی حفاظت کے ذمہ دار تھے لیکن وہ 12 روزہ جنگ میں اور ایران کے دلیرانہ میزائل حملوں کے سامنے بے بس ثابت ہوئے۔
اس رپورٹ میں صیہونی حکومت کی 60 نامعلوم لیکن بااثر شخصیات کا تعارف کرایا گیا ہے، جن میں سے سبھی صہیونی ریاست کے کسی نہ کسی فوجی، سیکورٹی، صنعتی اور انٹیلی جنس مرکز میں سرگرم ہیں۔ ایویونکس، ریڈار، دفاعی نظام اور ڈرون کے ماہرین سے لے کر سوفٹ ویئر انجینئرز، ڈیٹا اینالسٹس، آئرن ڈوم انسٹرکٹرز اور ہائی ٹیک کمپنیوں میں پروڈکٹ مینیجر شامل ہیں۔
"حنظلہ کی طرف سے جن لوگوں کی تفتیش کی گئی ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی فضائیہ میں ہیں، جن میں سے کم از کم 20 لوگوں کا اس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ کردار تھا، متعارف کرایا گیا؛ وہ لوگ جن کے چہرے حکومت نے پہلے فوجی پروپیگنڈہ ویڈیوز میں چھپا رکھے تھے اور انہیں خطے کے ممالک کو دھمکی دینے کے طور پر جاری کیا گیا تھا۔ اس میں F-15 اور F-35 تکنیکی ماہرین، لاجسٹک اور تکنیکی کمانڈ، کے حکام شامل ہیں۔"
اس کے بعد، البیت سسٹمز اور اس کے ذیلی ادارے، جن میں تقریباً 12 ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ایویونکس، لاجسٹکس اور کوالٹی ایشورنس انجینئرز ہیں، اس فہرست میں سب سے نمایاں صنعتی کھلاڑی ہیں۔
اگلی لائن میں تقریباً 6 افراد کے ساتھ Amos Spacecom ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیٹلائٹ انفراسٹرکچر اور خلائی مواصلات بھی ہدف کے نیٹ ورک کا ایک لازمی حصہ تھے۔ اس کے بعد رافائل کے تقریباً 5 افراد ہیں، جن میں خود مختار نظام، دفاعی نظام اور ریئل ٹائم سافٹ ویئر کے ڈیزائنرز اور ڈویلپرز شامل ہیں، اور یونٹ 8200 کم از کم 3 افراد کے ساتھ، جن میں سائبر ماہرین، آئی ٹی انفراسٹرکچر اور انفارمیشن سافٹ ویئر ڈویلپرز شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، Sorek Research Center، Alta Systems، NSO گروپ، Mobileye، اور i24News جیسے میڈیا آؤٹ لیٹس میں سرگرم لوگوں کے انکشاف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انکشاف صرف فوجی میدان تک محدود نہیں ہے، بلکہ سائنسی اور میڈیا وارفیئر، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت، اور سپلائی کے تکمیلی حلقوں کو بھی نشانہ بناتا ہے۔
اس حملے میں اسرائیل کے فوجی، صنعتی اور تکنیکی شعبوں کے وسیع نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہیک ہونے والی معلومات میں ذاتی فون نمبر، ای میل ایڈریسز، کام کی تفصیلات اور کیریئر کی تاریخیں شامل ہیں؛ اور یہ ڈیٹا اسرائیل کے دفاعی ڈھانچے کے اندرونی کام کو سمجھنے کے لیے اہم ہے:
مطلوبہ صہیونی مجرموں کے نام اور عہدے، جن کے دوسرے کوائف بہت سے تفصیل سے بچنے کے لئے، حذف کئے گئے ہیں:
1۔ لیلاخ سلا - F-15 اور F-16 طیاروں کی ایوینکس ٹیکنیشن
2۔ تدی کلایتمن - آئیرن ڈوم انسٹرکٹر اور سافٹ ویئر ٹیم لیڈر
3۔ موتی بوعانیم - فوجی سامان کی ترسیل کوآرڈینیٹر
4۔ آیدان ساگیو - پیٹریاٹ اور آئیرن ڈوم ڈیفنس سسٹم تجزیہ کار
5۔ اوریان ہائم - البیت سسٹمز میں آئی ٹی سپورٹ
6۔ ییتسحاق پرسکی - البیت سسٹمز میں کوالٹی اشورنس مینیجر
7۔ میلا گرین برگ - i24 نیوز میں میڈیا پروفیشنل
8۔ دانیل چایو - i24 نیوز میں ڈیٹا مینیجر
9۔ میری بن زویر - سیٹلائٹ ڈیٹا اور AI سسٹمز ماہر
10۔ شیر آمی البگ - وزارت دفاع میں پروڈکٹ ڈیزائنر
11۔ اویہد بائر - فضائیہ میں ڈیوآپس ڈویلپر
12۔ یوری انگل - البیت سسٹمز میں ایوی ایشن ٹیکنیشن
13۔ ہدر ایڈلن - NSO گروپ میں سائبر سیکیورٹی ماہر
14۔ ایتامر مزراہی - یونٹ 8200 کے سافٹ ویئر ڈویلپر
15۔ اوفر آلوف - وائزمین انسٹی ٹیوٹ میں الیکٹرانک انجینئر
16۔ مائیکل مور یوسف - سورک ریسرچ سینٹر میں کنٹرول سسٹم انجینئر
17۔ اویحای آیاش - البیت سسٹمز میں FPGA ڈویلپر
18۔ الداد گاستینسکی - البیت سسٹمز میں امبیڈڈ سسٹم انجینئر
19۔ ہیلل - التا سسٹمز میں نیویگیشن ماہر
20۔ جوشوا ویزفش - بحریہ میں سائبر سیکیورٹی ماہر
21۔ یوول اہارونی - فضائیہ میں فل سٹیک ڈویلپر
22۔ نویا حورش - سورک میں ڈیپ لرننگ ریسرچر
23۔ یوول لیونہ - آموس اسپیس کام میں پروڈکٹ مینیجر
24۔ اوفر نیوو - البیت سسٹمز میں سسٹم انجینئر
25۔ کوبی کوہن - آموس اسپیس کام میں RF انجینئر
26۔ یاکوو (کوبی) کوہن - لجسٹکس مینیجر
27۔ امیتای اسکوچ - آموس اسپیس کام میں چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر
28۔ تومر گرین برگ - فضائیہ میں F-35 سسٹم سپورٹ
29۔ سارہ عبابہ - فضائیہ میں سائبر سیکیورٹی آفیسر
30۔ سیموئل منگشا - البیت سسٹمز میں مکینیکل انجینئر
31۔ ایتای گولان - فضائیہ میں ڈیوآپس انجینئر
32۔ گائے مکھلیو - فضائیہ میں کوالٹی مینیجر
33۔ ایران گرین - البیت سسٹمز میں الیکٹرو آپٹیکل انجینئر
34۔ اویو گونن - فوج میں انفارمیشن سسٹم مینیجر
35۔ معاور عینی - یونٹ 8200 کے فل سٹیک ڈویلپر
36۔ گائے کوہن - البیت سسٹمز میں سافٹ ویئر انجینئر
37۔ یانا چن - فضائیہ میں الیکٹرانک انجینئر
38۔ دویر ساسون - رافائل میں آٹونومس سسٹم انجینئر
39۔ عمر ارتزی - رافائل میں امبیڈڈ سسٹم انجینئر
40۔ تساحی شورمین - فضائیہ میں UAV آپریٹر
41۔ متان شیلوو - انڈور روبوٹکس میں RTOS ڈویلپر
42۔ جیریس ڈینیئل - حیفا یونیورسٹی میں UAV ریسرچر
43۔ الیکس ولکومیر - فوج میں FPGA ڈویلپر
44۔ یلینا سمویلووچ - رافائل میں ڈرون سسٹم ڈویلپر
45۔ بن طوبول - آئیرن ڈوم سسٹم کے روبوٹکس انجینئر
46۔ اویو سیدی - فضائیہ میں بیک اینڈ ڈویلپر
47۔ اویاتار چاپنک - IAI میں UAV انجینئر
48۔ اریہ میرووچ - IAI میں ڈیفنس سسٹم انجینئر
49۔ ران ناوی - IAI میں سافٹ ویئر انجینئر
50۔ اریہ میرووچ - IAI میں سسٹم انجینئر
51۔ یاکوو نیتن - فضائیہ میں سافٹ ویئر ڈویلپر
52۔ امیر ایانکو - التا سسٹمز میں ریڈار انجینئر
53۔ الیا بلیتسکی - رافائل میں سسٹم انجینئر
54۔ گیرشون بن اری - البیت سسٹمز میں فلائٹ ٹیسٹ انجینئر
55۔ اویخای سمخون - البیت سسٹمز میں ایوی ایشن ماہر
56۔ گیرشون بن اری - البیت سسٹمز میں ایوی ایشن سسٹم ماہر
57۔ یاردن شیلو - فوج میں ڈیٹا اینالسٹ
58۔ ایلیا بلیتسکی - رافائل میں سسٹم آرکیٹیکٹ
59۔ شیر عامی البگ - وزارت دفاع میں ڈیزائنر
60۔ مائیکل مور - سورک میں کنٹرول سسٹم انجینئر
