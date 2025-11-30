ٹرمپ کی ہٹ دھرمی اور من مانیاں جاری،ونزوئلا کے فضائی حدود بند

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ونزوئلا کی حکومت نے ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ونزوئلا کی فضائی حدود سے متعلق بیانات ضدیت، ہٹ دھرمی اور من مانی ہیں۔
بیان میں زور دیا گیا کہ لاطینی امریکا کے بارے میں ٹرمپ کے اظهارات اس کی سامراجی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ونزوئلا نے اپنی فضائی حدود کے مکمل احترام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی بیرونی حکم یا دھمکی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ونزوئلا کے اوپر اور اطراف کی تمام فضائی حدود آئندہ اطلاع تک بند رہیں گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشال پر کہا کہ فضائی کمپنیوں، منشیات کے اسمگلروں اور انسانی اسمگلروں کو ونزوئلا کی فضائی حدود مکمل طور پر بند تصور کرنی چاہیے۔
ادھر سی این این نے چند امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر مادورو کے قریبی حلقے واشنگٹن اور کاراکاس کے درمیان ممکنہ معاہدے کے راستے تلاش کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس سے رابطے میں ہیں۔
ستمبر سے اب تک امریکی افواج نے دعوا کیا ہے کہ انہوں نے بحیرۂ کارائیب اور مشرقی بحرالکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی 20 سے زائد کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کم از کم 83 افراد ہلاک ہوئے۔
امریکا نے دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس گریلڈ آر فورڈ کو اپنے بحری جہازوں اور جنگی طیاروں کے ساتھ کارائیب میں تعینات کیا ہے اور اسے اپنی مبینہ انسدادِ منشیات کارروائی کا حصہ قرار دیا ہے۔
ونزوئلا کے صدر نیکولاس مادورو نے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے اپنی حکومت کے خاتمے اور ملک کے تیل کے ذخائر پر قبضے کی سازش قرار دیا۔
ٹرمپ نے ونزوئلا پر حملے کے امکان کے بارے میں متضاد اشارے دیے ہیں۔ انہوں نے بیک وقت سی آئی اے کو خفیہ کارروائیوں کی اجازت دی اور دوبارہ کہا کہ فوجی مداخلت کا آپشن خارج از امکان نہیں۔
