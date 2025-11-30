بھارت فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا:نریندر مودی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی ررپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی یومِ یکجہتی برائے فلسطینی عوام کے موقع پر بھارت کے وزیرِ اعظم نریندر مودی نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھارت کی پُرعزم حمایت، امن، ترقی اور شراکت داری کے عہد کو دہراتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔
جس وقت دنیا فلسطینی عوام کے ساتھ بین الاقوامی یومِ یکجہتی منا رہی ہے، میں فلسطینی عوام کے لیے بھارت کی مضبوط حمایت اور ان کی ترقی، خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں۔
فلسطینی عوام سے متعلق مسائل پر بھارت کا اصولی موقف کئی دہائیوں پر محیط ہماری مستقل پالیسیوں میں جھلکتا ہے اور آج بھی برقرار ہے۔ ترقیاتی شراکت داری ہماری فلسطینی عوام کے ساتھ مصروفیت کا مرکزی ستون رہی ہے۔ فلسطینی عوام کی ضروریات اور مطالبات کے مطابق عوامی فلاح کے منصوبوں کا نفاذ ہماری اُس دیرینہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت بھارت ان کی ترقی کے اہداف میں قابلِ اعتماد شراکت دار بنا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت نے اقوامِ متحدہ اور اس کی ایجنسیوں کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے۔
بھارت کا یقین ہے کہ مذاکرات اور سفارت کاری ہی تنازعات کے دیرپا اور پائیدار حل کا بہترین راستہ ہیں، اور بھارت ہمیشہ سے انہی اصولوں کا حامی رہا ہے۔
اب ایک موقع پیدا ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ حالیہ مثبت سفارتی پیش رفت سے فائدہ اٹھائے اور اسے اُن لوگوں کی بحالی کے لیے استعمال کرے جو تنازع سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں بلا رکاوٹ انسانی امداد تک رسائی انتہائی اہم ہے۔ بھارت عالمی برادری کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے۔
اس موقع پر ضروری ہے کہ تمام متعلقہ فریق اپنے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ دہشت گردی کی مذمت ضروری ہے اور ترقی کو ترجیح دیا جانا چاہیے۔ یہ بھی اہم ہے کہ فلسطینی عوام عام اور پُرامن زندگی گزار سکیں۔
بھارت کی عوام کی جانب سے، میں فلسطینی عوام کے لیے پُرامن اور خوشحال مستقبل کی دعا کرتا ہوں۔
