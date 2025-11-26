وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، امریکی نیشنل گارڈ کے دو اہلکار زخمی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایسوسی ایٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے میں امریکی نیشنل گارڈ کے کم از کم دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس واقعے کی وجہ یا کچھ زیادہ معلومات معرض وجود میں نہیں آئی ہیں۔
یہ واقعہ اس سال 16 نومبر (اس سال 25 اپریل) کو بھی پیش آیا جب امریکی ریاست کنساس میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران چار امریکی سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوگئے۔
وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے اعلان کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے نیشنل گارڈ کے دو ارکان کو گولی مار کر ہلاک کرنے کی اطلاع دی گئی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی فائرنگ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا: "وہ جانور جس نے دو نیشنل گارڈز مین کو ڈنڈا مارا، اگرچہ دونوں شدید زخمی ہیں اور اب دو الگ الگ ہسپتالوں میں ہیں، لیکن وہ خود شدید زخمی ہے، لیکن اسے ہر صورت میں سخت سزا دی جائے گی۔"
وائٹ ہاؤس کے قریب شوٹنگ کی وجہ سے واشنگٹن ایئرپورٹ پر پروازیں بھی معطل ہو گئیں۔
فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (ایف اے اے) نے اعلان کیا کہ واشنگٹن کے رونالڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے لیے پروازیں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے معطل کردی گئی ہیں۔
سی این این کے نامہ نگار نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ اس فائرنگ میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں کم از کم ایک نیشنل گارڈ کا اہلکار شامل ہے۔
امریکی سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے بارے میں مزید معلومات جمع کرنے کے لئے، قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔
واشنگٹن پولیس نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے دو اراکین پر فائرنگ کرنے والے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔
واشنگٹن پولیس نے شہر کے باشندوں سے درخواست کی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ والے مقام کے قریب نہ جائیں۔
