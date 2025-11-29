ہم ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کا خیرمقدم کرتے ہیں:پاکستان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامآباد ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے قیام کا خیرمقدم کرتا ہے اور دونوں ملک توانائی، تجارت اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔
ترجمان دفترِ خارجہ طاہر اندرابی نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ایران کے اعلیٰ عہدیدار علی لاریجانی کے اس بیان کو مثبت قرار دیا جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو اسٹریٹجک سطح تک لے جانے کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس سوچ کا خیرمقدم کرتا ہے کیونکہ یہ وہی مؤقف ہے جسے پاکستان کی قیادت اپنے دوطرفہ تعلقات میں آگے بڑھانا چاہتی ہے۔
اندرابی نے کہا کہ موجودہ روابط کے علاوہ بھی کئی شعبے ایسے ہیں جہاں دونوں ملک تعاون کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں، جن میں مقامی کرنسیوں میں تجارت کا معاملہ بھی شامل ہے، جو حالیہ مذاکرات کا حصہ رہا ہے اور اسلامآباد اسے سنجیدگی سے آگے بڑھا رہا ہے۔
ترجمان نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبہ دونوں ملکوں کی بات چیت کا مستقل حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامآباد اور تہران دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مسئلہ دوطرفہ سطح پر حل کیا جا سکتا ہے۔
حالیہ دنوں میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اسلامآباد میں علی لاریجانی سے ملاقات کے دوران گیس پائپ لائن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کے پیش نظر ایک متوازن اور عملی حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس منصوبے سے متعلق اسلامآباد میں ہونے والی تکنیکی بات چیت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آئندہ مذاکرات کے لیے تہران کا منتظر ہے۔
آپ کا تبصرہ