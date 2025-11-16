  1. اصلی صفحہ
'حنظلہ' ہیکنگ گروپ نے 9 صہیونی-فوجی دہشت گردوں کی معلومات اور تصاویر فاش کر دیں

16 نومبر 2025 - 08:34
ہیکنگ گروپ 'حَنظلہ' نے اسرائیلی فوجی صنعت، فوج اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے 9 صہیونی دہشت گردوں کی معلومات اور تصاویر جاری کی ہیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ہیکنگ گروپ 'حَنظلہ' نے اسرائیلی فوجی صنعت، فوج اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے 9 صہیونی دہشت گردوں کی معلومات اور تصاویر جاری کی ہیں۔

اس سائبر گروپ نے اس سے پہلے بھی متعدد دیگر صہیونی دہشت گردوں کی معلومات اور تصاویر فاش کر دی تھیں۔

حَنظلہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسقاطیل کی ہوائی اڈوں، خاص طور پر بن گوریون ہوائی اڈے کی سیکیورٹی کیمروں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کیمرے مسافروں کے چہروں کی پہچان اور ان کی معلومات کی جانچ پڑتال کے لیے نصب کئے گئے ہیں۔

لگتا ہے کہ اس وقت حَنظلہ گروپ کے ہیکرز اسی وقت صہیونیوں کی آمد و رفت اور حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

