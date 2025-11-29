صہیونی فوج کے دہشتناک ترین شعبے کے 10 ماہرین کا سراغ لگایا گیا + تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، حنظلہ سائبر گروپ نے حال ہی میں "مطلوب Wanted" صہیونی مجرموں کی نئی فہرست جاری کی ہے۔ یہ افراد صہیونی فوج کے دہشتناک ترین دہشت گرد الیکٹرانک انٹیلی جنس گروپ 8200 سے تعلق رکھتے ہیں۔
اعلان شدہ ناموں کی فہرست کچھ یوں ہے:
1۔ ران وینبرگ Ron Weinberg
2۔ رائے کالفن Roy Kalfon
3۔ ڈینئل ایلشایوف Daniel Elishayev
4۔ ایلاد کاٹز Elad Katz
5۔ جوناتھن آسایاگ Jonathan Assayag
6۔ کاما بن یعقوب Kama Ben Yaakov
7۔ لیاد اسرائیل روزنبرگ Liad Israel Rozenberg
8۔ نووا ہاص Noa Haas
9۔ عمر ریژی Omer Rizhi
10۔ نیر وینگارٹین Nir Weingarten
وظایف اصلی واحد ۸۲۰۰ بر رهگیری و رمزگشایی ارتباطات، توسعه ابزارهای جاسوسی و اطلاعاتی، و انجام عملیات جنگ الکترونیک متمرکز است
واضح رہے کہ یونٹ 8200 اسرائیلی فوج کی ملٹری انٹیلی جنس (امان) برانچ کی الیکٹرانک انٹیلی جنس یونٹ ہے۔
یہ یونٹ جسے اسرائیلی فوج کی سب سے بڑا منفرد یونٹ سمجھا جاتا ہے، سگنلز انٹیلی جنس (SIGINT)، انٹیلی جنس تجزیوں، اور الیکٹرانک وارفیئر کے شعبوں میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درحقیقت، یونٹ 8200 اسرائیلی فوج کی انٹیلی جنس کوششوں میں تکنیکی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کرتی ہے۔
یونٹ 8200 کے بنیادی فرائض مواصلات کو روکنے اور ڈیکوڈنگ، انٹیلی جنس اور جاسوسی کے آلات تیار کرنے، اور الیکٹرانک جنگی کارروائیوں کے انعقاد پر مرکوز ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ