ایران کے شمال مغرب میں سپاہ کی سجیل ڈرون یونٹس کی جنگی مشقیں

3 نومبر 2025 - 00:19
News ID: 1745860
ایران کے شمال مغرب میں سپاہ کی سجیل ڈرون یونٹس کی جنگی مشقیں

ایران کے شمال مغرب میں سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کی سجیل ڈرون یونٹس کی مشقیں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر انچیف کی موجودگی میں منعقد ہوئیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اسلامی جمہوریہ ایران کے شمال اور شمال مغربی علاقوں میں سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کی ڈرون یونٹس کی جنگی تیاری کے جائزے کے سلسلے میں، سجیل ڈرون یونٹس کی ڈرون مشقیں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر انچیف میجر جنرل پاسداران محمد پاکپور اور زمینی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل پاسداران کرمی کی موجودگی میں منعقد ہؤا۔

ایران کے شمال مغرب میں سپاہ کی سجیل ڈرون یونٹس کی جنگی مشقیں

اس مشق کے دوران، سپاہ کے کمانڈر انچیف نے زمینی فورس  کی یونٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی جنگی تیاری اور صلاحیت کا معائنہ کیا۔

