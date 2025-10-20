برطانوی پارلیمنٹ میں ایرانی ڈرون کی نمائش، اسرائیلی لابی کی منصوبہ بندی تھی:عراقچی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے برطانوی پارلیمنٹ میں مبینہ ایرانی ڈرون کی نمائش کو ایک سیاسی ڈرامہ اور اسرائیلی لابی کی منظم سازش قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے جس کا مقصد ایران اور یورپ کے تعلقات کو خراب کرنا ہے۔
عراقچی نے اپنے بیان میں کہا برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ڈرون کو ایران سے منسوب کرنا اور اس کے ذریعے جھوٹے دعوے پیش کرنا ایک افسوسناک اور ساختہ واقعہ ہے جو اسرائیلی لابی اور اس کے حامیوں کی کارستانی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے عناصر جو ایران اور یورپ کے درمیان دوستانہ تعلقات سے خائف ہیں، وہ مصنوعی کہانیاں گھڑ رہے ہیں تاکہ صدیوں پر محیط تاریخی روابط — خصوصاً ایران اور پولینڈ کے درمیان تعلقات — کو متاثر کیا جا سکے۔
وزیرِ خارجہ نے زور دیا کہ ایران اس معاملے میں تکنیکی مذاکرات اور دستاویزی شواہد کے تبادلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے تاکہ حقائق دنیا کے سامنے آئیں، خاص طور پر اس "مضحکہ خیز نمائش" کے پسِ پردہ سچ واضح کیا جا سکے۔
ایران نے اس واقعے پر سفارتی سطح پر بھی سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ پولینڈ کے نمائندہ مارچین ویلچک کو وزارتِ خارجہ میں طلب کیا گیا، جہاں محمود حیدری، ڈائریکٹر جنرل برائے بحیرۂ روم اور مشرقی یورپ، نے ان سے پولینڈ کے وزیرِ خارجہ کے اس اقدام پر باضابطہ احتجاج درج کرایا۔
یہ احتجاج اس کے بعد کیا گیا جب پولینڈ کے وزیرِ خارجہ نے ایک امریکی-صہیونی گروہ کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ایرانی ڈرون کی جعلی نمائش میں حصہ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ روس، یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرون استعمال کر رہا ہے۔
عراقچی نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ ایران ایسے جھوٹے بیانیوں سے مرعوب نہیں ہوگا اور اپنے مؤقف کو حقائق اور شواہد کی بنیاد پر عالمی سطح پر پیش کرتا رہے گا۔
