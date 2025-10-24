ایران کے ۹۵۰ میزائل اسرائیل پر لگے ہیں: صیہونی ادارے کا دعویٰ
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک اسرائیلی سیکیورٹی ادارے نے ایک تازہ رپورٹ میں غزہ کی جنگ کے آغاز سے اب تک ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی تفصیل جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ صرف ایران کی جانب سے داغے گئے ۹۵۰ میزائل اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرے ہیں۔
فلسطینی خبررساں ایجنسی صفا کے مطابق، اسرائیل کے انسٹی ٹیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز (INSS) کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ۷ اکتوبر سے اب تک ۱,۹۸۶ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے ۹۱۹ فوجی اہلکار ہیں۔
رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جانی نقصان غزہ کے محاذ پر ہوا، جہاں ۱,۷۲۴ اسرائیلی مارے گئے، جبکہ ۲۵۵ افراد کو حماس نے قید کر لیا، جن میں سے ۱۳ کی لاشیں اب بھی غزہ میں موجود ہیں۔ زخمیوں کی کل تعداد ۳۰ ہزار ۱۳۵ بتائی گئی ہے۔
مزید یہ کہ ۱۶۴,۵۰۰ اسرائیلی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، جن میں سے ۷۴,۶۰۰ افراد جنوبی علاقوں میں، غزہ کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھے۔
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تک ۳۷,۵۰۰ راکٹ اور میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں، جن میں سے ۱۰,۲۰۰ غزہ سے داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران ۳ لاکھ ریزرو اہلکار طلب کیے ہیں۔
مغربی کنارے اور القدس کے علاقوں میں ۷۶ اسرائیلی ہلاک اور ۵۶۵ زخمی ہوئے۔ ان میں ۳۲ فوجی اہلکار شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یہاں ۱۲۹ فضائی حملے کیے اور جنین و طولکرم کے تین کیمپ جزوی طور پر تباہ کر دیے۔
مزید بتایا گیا ہے کہ فوج نے ۱۵,۴۵۶ گرفتاریاں کیں اور کل ۱۰,۴۹۶ کارروائیاں انجام دیں، جن میں پتھراؤ، آتش گیر بم حملے اور جھڑپیں شامل ہیں۔
ادارے کے مطابق، جون ۲۰۲۵ میں ایران کے ساتھ مختصر جھڑپوں کے دوران ۹۵۰ ایرانی میزائل اسرائیل پر گرے، جس سے ۳۳ اسرائیلی ہلاک اور ۳,۵۵۰ زخمی ہوئے۔
لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے راکٹ اور ڈرون حملوں میں ۱۳۲ اسرائیلی مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے ۱۷,۳۰۰ راکٹ اور ۵۹۳ ڈرون اسرائیلی اہداف پر فائر کیے، جس کے باعث ۶۸,۵۰۰ شہری شمالی علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔
یمن سے ہونے والے میزائل و ڈرون حملوں میں کم از کم ایک اسرائیلی ہلاک اور ۱۰۰ سے زائد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن سے ۵۰۰ میزائل و ڈرون داغے گئے، جن میں سے ۷۰ میزائل اور درجنوں ڈرون اسرائیلی علاقوں پر لگے۔
ان حملوں سے بندرگاہ ایلات کی سرگرمیاں ۸۰ فیصد تک متاثر ہوئیں۔ جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے ۱۹ حملے کر کے ۹۰ اہداف کو نشانہ بنایا۔
یہ رپورٹ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں کئی محاذوں پر اسرائیل کو بیک وقت عسکری دباؤ کا سامنا ہے اور جنگ کے دائرے کے پھیلنے کے خدشات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔
