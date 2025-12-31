ٹرمپ کا ایران کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی: ایران

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیرسعید ایروانی نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی تازہ دھمکیوں کو بے شرمانہ اور عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
امیرسعید ایروانی نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام باضابطہ خط لکھ کر، ٹرمپ کے پیر کے روز کے بیان اور ایران کو جارحیت کی کھلی دھمکی کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
انہوں نے زور دیکر کہا کہ اقوام متحدہ کی 51ویں شق کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور اگر ایران کی سرزمین، اقتدار اعلی، عوام یا قومی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران ٹھوس اور قطعی طور پر جوابی کارروائی پر مبنی اپنے حق کا استعمال کرے گا۔
